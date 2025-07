Aramis: objectifs semestriels revus à la baisse information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Malgré une croissance solide au premier semestre et des gains de parts de marché, Aramis Group annonce réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour le second semestre de l'exercice fiscal 2025.



Selon le groupe, cette révision s'explique par un marché automobile européen ralenti depuis avril, dans un contexte économique incertain, ainsi que par des choix stratégiques visant à privilégier la rentabilité unitaire dans certains pays pour aligner les entités du Groupe sur ses standards opérationnels.



Concrètement, le Groupe prévoit désormais pour l'exercice 2025 : une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés ' mid single digit ', contre une anticipation ' à deux chiffres ' auparavant ; une croissance des volumes totaux B2C également ' mid single digit ', alors qu'elle était attendue ' high single digit ' ; un EBITDA ajusté proche de 65 millions d'euros, légèrement inférieur aux prévisions initiales.



Aramis Group réaffirme sa confiance dans sa capacité à générer une croissance durable et rentable. Le groupe publiera son activité du troisième trimestre le 24 juillet 2025 après clôture.







Valeurs associées ARAMIS GROUP 7,8500 EUR Euronext Paris +2,21%