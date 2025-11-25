 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 046,50
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aramis, LDC, Trigano...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 25/11/2025 à 17:23

(AOF) - Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.

Graine Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARAMIS GROUP
5,7900 EUR Euronext Paris +0,52%
SOCIETE LDC
90,0000 EUR Euronext Paris +0,33%
TRIGANO
147,3000 EUR Euronext Paris +0,55%
VOLTZ (GRAINES)
18,600 EUR Euronext Paris +0,54%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

L'offre BoursoBank