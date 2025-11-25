Aramis, LDC, Trigano...l'agenda société France du jour

(AOF) - Aramis
Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.
Graine Voltz
Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
LDC
Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.
Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.
