Aramis, LDC, Trigano...l'agenda société France du jour

(AOF) - Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.

Graine Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.