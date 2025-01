Aramis: hausse de près de 10% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Aramis annonce que son chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort à 578,2 ME, en hausse de 9,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si l'activité recule de 1,5% en Autriche, elle progresse de 4,1% en Espagne, de 7,7% en France, de 9,8% en Italie, de 15,6% au Royaume-Uni et de 24,3% en Belgique.



Par segment, le chiffre d'affaires du segment B2C - correspondant aux ventes à particulier de voitures reconditionnées et pré-immatriculées - s'établit à 511,7 millions d'euros au 1er trimestre 2025, soit une

hausse de +11,2% par rapport au 1er trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires du segment B2B s'élève à 37,7 millions d'euros, en légère baisse de -3,6% par rapport au 1er trimestre 2024.



Enfin, le chiffre d'affaires généré par les services, enfin, s'établit à 28,7 millions d'euros, en progression de +6,7% par rapport au 1er trimestre 2024.



Aramis Group indique aborder 2025 'avec confiance' et confirme ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés vendus à particulier, pour une croissance totale des volumes de véhicules vendus ' high single digit ', à périmètre constant, un EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d'euros et une amélioration continue du BFR opérationnel en jours de chiffre d'affaires.





