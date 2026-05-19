Aramis Group revoit ses objectifs annuels à la baisse

Aramis Group a publié ses résultats pour le premier semestre de son exercice 2026 (clos au 31 mars 2026). Dans un environnement macroéconomique dégradé, le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion a démontré la solidité de ses marges et de sa génération de trésorerie, bien que le contexte géopolitique l'ait contraint à ajuster ses prévisions annuelles.

Au cours du premier semestre 2026, Aramis Group a enregistré un chiffre d'affaires de 1,134 milliard d'euros, en recul de 6,5%. Les volumes de vente aux particuliers (B2C) s'établissent à 56 444 unités, en baisse de 7,3%.

Cette performance s'inscrit dans un contexte sectoriel difficile : le marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans s'est contracté de 4,4% à l'échelle européenne, un repli qui a atteint 7,8% en France, le premier marché du groupe. A l'exception de la France ( 3,7% de chiffre d'affaires) et de l'Italie ( 43,2%) , les autres zones géographiques subissent des baisses de revenus, notamment le Royaume-Uni (-22,3%) et l'Autriche (-28,4%) où des transitions opérationnelles volontaires sont engagées.

Forte résilience des marges unitaires et gestion rigoureuse

Malgré la baisse des volumes, Aramis Group a affiché une belle efficacité opérationnelle. La marge brute par véhicule vendu (GPU) progresse de 0,6% pour atteindre 2 332 EUR, portée par une meilleure sélection des véhicules (sourcing) et la dynamique du segment des Services ( 2,4% à 62,6 millions d'euros).

L'Ebitda ajusté ressort à 23,3 MEUR (contre 32,8 MEUR au premier semestre 2025). Grâce à une discipline sur les frais généraux (SG&A) et une maîtrise rigoureuse des stocks, le groupe a dégagé une génération de trésorerie positive de 2,6 MEUR. Le résultat net de la période est resté positif à 0,1 MEUR.

Sur le plan stratégique, Aramis Group est désormais propriétaire à 100% de toutes ses filiales, après avoir décaissé 34 MEUR pour acquérir le solde des minoritaires au Royaume-Uni. La dette nette s'élève ainsi à 39,7 MEUR au 31 mars 2026.

Le conflit au Moyen-Orient pèse sur les prévisions 2026

Le déclenchement du conflit au Moyen-Orient fin février a bousculé le marché en accélérant fortement la demande pour les véhicules électriques. Si cette tendance profite aux véhicules reconditionnés, elle contracte temporairement l'offre de voitures pré-immatriculées (segment B2C représentant les véhicules neufs immatriculés par les concessionnaires).

Face à cette situation, la direction a révisé ses objectifs annuels pour 2026 : le volume B2C est désormais attendu à au moins 110 000 unités (contre au moins 115 000 précédemment). Parallèlement, l'Ebitda ajusté devrait se situer entre 35 et 45 MEUR (contre au moins 55 MEUR initialement prévus).

"Le nouveau contexte géopolitique pèse temporairement sur les volumes de véhicules pré-immatriculés, ce qui nous a conduits à réviser nos objectifs", ont commenté Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs du groupe. "Les fondamentaux de notre modèle restent solides et nous confirmons nos objectifs à moyen terme".

A moyen terme, le management maintient en effet ses ambitions de délivrer une croissance organique annuelle moyenne des volumes B2C "high single-digit" (soit le haut de la fourchette à un chiffre : 7-9%), avec un taux de marge d'Ebitda ajusté cible d'environ 5% du chiffre d'affaires.