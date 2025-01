Aramis Group : hausse de 9,9% du chiffre d'affaires au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Aramis Group confirme ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés vendus à particulier, pour une croissance totale des volumes de véhicules vendus dans le haut de la fourchette à un chiffre, à périmètre constant. Le groupe vise également un EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d'euros et une amélioration continue du BFR (besoin de fonds de roulement) opérationnel en jours de chiffre d'affaires.

Aramis Group "aborde 2025 avec confiance" et réitère son ambition d'"équilibrer le rythme de sa croissance, ses marges et sa génération de trésorerie", afin de "créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes".

(AOF) - Aramis Group affiche un chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 de 578,2 millions d’euros, en hausse de 9,9%. Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers précise que les volumes de véhicules vendus à particulier sont en progression de 9,2% par rapport au premier trimestre 2024,et en surperformance de 12 points par rapport au marché, avec une forte progression des ventes de véhicules pré-immatriculés (+14,5%) et une croissance solide des volumes de véhicules reconditionnés (+7,8%)

