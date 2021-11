Aramis Group - Forte croissance de l’activité en 2021 - Performance record du segment des voitures d’occasion reconditionnées

• Chiffre d’affaires annuel pro forma en forte croissance de +25,9% à 1,361 milliard d’euros, au-dessus des objectifs révisés à la hausse en septembre 2021. Croissance du chiffre d’affaires annuel de +53,5% en données publiées avec l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

• Excellente dynamique des ventes de voitures d’occasion reconditionnées avec 50 125 unités livrées à des particuliers en 2021 sur une base pro forma, soit une croissance de +37,4%

• Croissance soutenue du chiffre d’affaires pro forma dans toutes les géographies du Groupe avec notamment une performance remarquable de l’Espagne (+217,2%), une bonne dynamique en France (+14,3%) et en Belgique (+23,1%) et la montée en puissance progressive du Royaume-Uni (+6,4%)

• Satisfaction client parmi les meilleures du marché avec un Net Promoter Score de 64, reflétant la priorité donnée à l’expérience client dans l’offre et la stratégie du Groupe

• Poursuite en 2021 de la stratégie de développement des capacités de reconditionnement et inauguration début novembre à Anvers (Belgique) du quatrième centre de reconditionnement du Groupe

• Confirmation de l’ensemble des objectifs annuels 2021