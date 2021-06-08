Aramis Group fixe le prix de son IPO entre 23 et 28 euros par action
Reuters•08/06/2021 à 08:13
8 juin (Reuters) - STELLANTIS NV STLA.MI :
* ARAMIS GROUP ANNONCE LANCEMENT DE L'OFFRE DANS LE CADRE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE EN VUE D'UNE COTATION SUR EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT A)
* CAPITALISATION BOURSIÈRE POST OPÉRATION COMPRISE ENTRE 1,9 MILLIARD D'EUROS ET 2,3 MILLIARDS D'EUROS
* FOURCHETTE INDICATIVE DU PRIX DE L'OFFRE APPLICABLE À L'OFFRE À PRIX OUVERT ET AU PLACEMENT GLOBAL : ENTRE 23,0 EUROS ET 28,0 EUROS PAR ACTION
* CLÔTURE DE L'OFFRE À PRIX OUVERT PRÉVUE LE 16 JUIN 2021 À 17H (HEURE DE PARIS) POUR LES SOUSCRIPTIONS ET ACHATS AUX GUICHETS ET À 20H (HEURE DE PARIS) POUR LES SOUSCRIPTIONS ET ACHATS PAR INTERNET
* FIXATION DU PRIX DE L'OFFRE PRÉVUE LE 17 JUIN 2021
* DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS ARAMIS GROUP SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS PRÉVU LE 18 JUIN 2021
* TAILLE TOTALE D'OPÉRATION, EN CONSIDÉRANT L'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION, COMPRISE ENTRE ENVIRON 446 MILLIONS D'EUROS ET ENVIRON 481 MILLIONS D'EUROS
* STELLANTIS, QUI NE CÉDERA PAS DE TITRES DANS L'OPÉRATION, DEMEURERA ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D'ARAMIS GROUP
* RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVU LE 21 JUIN 2021
* DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS ARAMIS GROUP SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS PRÉVU LE 18 JUIN 2021
* TAILLE INITIALE DE L'OFFRE : ÉMISSION D'ACTIONS NOUVELLES POUR UN MONTANT D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS
Pour plus de détails, cliquez sur STLA.MI
(Gdansk Newsroom)
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