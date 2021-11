Aramis Group augmente ses capacités de reconditionnement de voitures d’occasion avec l’ouverture d’un 4ème centre

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce l’inauguration de son 4ème centre de reconditionnement de véhicules, à Anvers en Belgique. Ce site industriel vient compléter un parc existant de trois centres en Europe : Donzère (France), Madrid (Espagne) et Goole (Royaume-Uni).



Dans un premier temps, une fois pleinement opérationnel, ce nouveau centre de 20 000 m² emploiera une centaine de collaborateurs et permettra au Groupe de répondre à la forte accélération de ses ventes en Belgique en reconditionnant près de 12 000 voitures supplémentaires par an. Grâce au savoir-faire et à l’expertise d’Aramis Group, pionnier du reconditionnement depuis 2014, les clients bénéficieront ainsi de voitures fiables, garanties et au meilleur prix.



Cette inauguration s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’augmenter ses capacités de reconditionnement de voitures d’occasion afin d’accompagner la forte croissance de son chiffre d’affaires sur ce segment (+42,1% sur l’exercice 2021 ).