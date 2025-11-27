Aramis Group a vu son résultat net quadrupler en 2025
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 16:32
Pour l'exercice 2026, Aramis Group confirme ses objectifs, avec un objectif de vendre au moins 115 000 véhicules B2C et de générer un EBITDA ajusté d'au moins 55 MEUR. À moyen terme, le groupe vise une croissance annuelle organique des volumes de véhicules B2C comprise entre 7% et 9% et un EBITDA ajusté représentant environ 5% du chiffre d'affaires.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 36x.
Valeurs associées
|5,5300 EUR
|Euronext Paris
|-2,30%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 16:32:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, mais tout de même en terrain positif, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une séance calme en raison de la fermeture ... Lire la suite
-
La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule. ... Lire la suite
-
Une évasion "à l'ancienne": deux détenus, dont un "dangereux", se sont évadés de la prison vétuste de Dijon après avoir eu raison des barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux, puis en glissant sur des draps. La double évasion a été constatée ... Lire la suite
-
Fin de cavale: le détenu, dont l'évasion le 14 novembre lors d'une sortie au planétarium à Rennes a conduit au limogeage du directeur de la prison où il était incarcéré, a été interpellé jeudi après-midi à Nantes. L'homme, qui fait partie de la communauté des gens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer