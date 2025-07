Aramis, BNP Paribas, Ipsos, Vallourec... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a dévoilé les détails d'un contrat annoncé vendredi dernier. Le groupe a donc reçu une note d'attribution pour un contrat de 2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) portant sur la fabrication de 316 voitures de trains périurbains destinées à l'Autorité métropolitaine des transports de New York. Le spécialiste de la mobilité durable et intelligente équipera les lignes Long Island Rail Road et Metro-North Railroad. Le contrat prévoit une option pour 242 voitures supplémentaires, pour une valeur additionnelle de 1,3 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars).

Aramis

Aramis a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels, malgré une croissance solide au premier semestre. Le groupe table sur une croissance moins forte que prévu sur le deuxième semestre en raison d'un contexte de marché sensiblement au ralenti depuis début avril et des choix délibérés de privilégier la rentabilité unitaire dans certains pays afin de poursuivre l'alignement opérationnel de ses entités sur les standards du groupe.

Aubay

Aubay a annoncé la réalisation définitive de l'acquisition de la société Solutec faisant suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 27 mai dernier et à la levée de l'ensemble des conditions suspensives prévues. Solutec sera désormais consolidée dans les comptes de Aubay à compter du 1er juillet 2025. En raison de l'intégration de Solutec, la publication du chiffre d'affaires du groupe du troisième trimestre sera décalée d'une semaine au mercredi 29 octobre 2025 au lieu du 22 octobre prévu initialement.

BNP Paribas

BNP Paribas a annonce qu'elle faisait " évoluer sa gouvernance afin de renforcer son modèle intégré et la transversalité entre ses métiers dans la perspective de son futur plan stratégique ". Ainsi, CPBS (le pôle Commercial, Personal Banking & Services de BNP Paribas) crée en son sein un ensemble réunissant les banques commerciales de la zone euro : la Banque Commerciale en France (BCEF), BNL banca commerciale en Italie, BNP Paribas Fortis (BCEB) en Belgique et BGL BNP Paribas au Luxembourg.

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques diffusera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Gensight

La société biopharmaceutique livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Inventiva

Inventiva a reçu un paiement d'étape de 10 millions de dollars de la part de Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Group (CCTQ), une filiale de Sino Biopharm. Ce paiement fait suite au règlement de la deuxième tranche de 115,6 millions d'euros produit brut (produit net de 108,5 millions d'euros) dans le cadre du financement structuré précédemment annoncé, pouvant atteindre jusqu'à 348 millions d'euros.

Ipsos

Ipsos a annoncé l'acquisition de la division Santé d'InMoment en Allemagne. Cette opération va permettre à la société française spécialisée dans les études de marché de renforcer son expertise dans ce secteur et de générer de nouvelles opportunités de croissance dans le pays. En outre, cette opération de croissance externe apportera une vraie valeur ajoutée aux clients locaux et internationaux d'Ipsos dans les secteur pharmaceutique et MedTech, qui bénéficieront d'une expertise plus large dans les domaines thérapeutiques et d'un portefeuille méthodologique plus complet.

Nanobiotix

Nanobiotix a annoncé que les autorités de santé des principaux pays européens ont accepté la reclassification du JNJ-1900 (NBTXR3), un candidat médicament en oncologie sous licence de Janssen Pharmaceutica (du groupe Johnson & Johnson). Partant, le statut de ce produit passe de dispositif médical à celui de médicament, ce qui permet d'harmoniser son statut règlementaire avec celui déjà en place aux États-Unis. En outre, Nanobiotix a déposé une demande pour un nouveau brevet de composition de matière pour ce produit, avec pour objectif de renforcer la protection de sa propriété intellectuelle.

Peugeot Invest/ Spie

Peugeot Invest a annoncé le succès de la cession du solde de sa participation dans Spie. Cette dernière s'élevait à 4 250 000 actions, représentant environ 2,5 % du capital. Le placement a été effectué auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 45,4 euros par titre, soit un produit de cession équivalent à environ 193 millions d'euros. Peugeot Invest a fait son arrivée au capital de Spie en 2017, et depuis, le résultat opérationnel a doublé, soutenu par une dynamique de marché structurellement porteuse.

Vallourec

Vallourec a remporté deux contrats en Irak pour accompagner les opérations de forage des sociétés chinoises CNOOC et PetroChina. Ces accords représentent un chiffre d'affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars. Le groupe français sera chargé de fournir des produits OCTG (Oil Country Tubular Goods) en acier carbone et en acier Super-13Cr, équipés de connexions premium VAM. La livraison de ces produits est programmée pour 2025 et 2026.