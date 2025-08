Aramco pénalisé par la baisse des prix du pétrole brut

(AOF) - La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a généré un bénéfice net de 22 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, soit une baisse de 22%, principalement en raison d'une diminution des revenus et une augmentation de l'endettement. Sur le premier semestre, le bénéfice net du premier exportateur mondial de pétrole a reculé sur un an passant de 56,34 à 48,68 milliards de dollars. Les revenus sur ce trimestre ont baissé sur un an passant de 125,49 milliards de dollars à 108,57 milliards de dollars.

La diminution des revenus est principalement attribuable à la baisse des prix du pétrole brut et des produits raffinés et chimiques, partiellement contrebalancée par l'augmentation des volumes de pétrole brut échangés par rapport au même trimestre de l'année précédente.

En outre, le prix moyen du pétrole brut réalisé par le groupe a atteint 66,7 dollars le baril sur ce second trimestre. Il a diminué par rapport aux 85,7 dollars d'il y a un an à la même période et aux 76,3 dollars du premier trimestre de cette année.

Le flux de trésorerie disponible a reculé de près de 20% sur un an au deuxième trimestre, à 15,2 milliards de dollars.

" Les fondamentaux du marché restent solides et nous prévoyons que la demande de pétrole au second semestre de 2025 sera supérieure de plus de deux millions de barils par jour à celle du premier semestre ", a déclaré Amin H. Nasser, PDG d'Aramco.

Sur le marché, le Brent perd 0,93% à 68,04 dollars vers 16h. Le WTI cède 1% à 65,58 dollars.