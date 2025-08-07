L'Europe finit dans le vert, sauf Londres après la BoE

Le reflet d'un panneau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi après l'entrée en vigueur de vastes droits de douane américains, à l'exception de Londres qui a reculé dans la sillage de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,97% à 7.709,32 points. A Francfort, le Dax a avancé de 1,11% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,69%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,32%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,93% et le Stoxx 600 a progressé de 0,92%.

La Banque d'Angleterre (BoE) a abaissé ses taux directeurs comme prévu, mais quatre de ses neuf responsables de la politique monétaire, inquiets d'une inflation élevée, ont opté pour un statu quo, ce qui pourrait présager d'une pause à venir dans la baisse des coûts d'emprunt.

Sur le front commercial, ce jeudi a marqué l'entrée en vigueur des droits de douane allant de 10% à 50% sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont les plus touchés comme la Suisse, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde tentaient encore d'obtenir un meilleur accord.

Le président américain a par ailleurs indiqué mercredi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés mais il a précisé que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire, comme Apple.

Cette perspective d'exemptions pour les importations de semi-conducteurs a notamment profité au segment technologique en Europe et aux Etats-Unis.

Portée par la "tech" en début de séance, la Bourse de New York a toutefois réduit voire effacé ses gains initiaux après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed) Christopher Waller était le principal candidat pressenti par Donald Trump pour remplacer Jerome Powell à la tête de la banque centrale.

VALEURS

Le compartiment technologique du Stoxx 600 a gagné 1,7%, avec des hausses marquées pour les fabricants européens de semi-conducteurs comme BE Semiconductor (+4,5%), ASML Holding (+3%) et SAP (+2,4%).

Henkel a pris 3,86%, le fabricant allemand de biens de consommation ayant relevé le bas de la fourchette de sa prévision de rentabilité annuelle en termes de ventes ajustées.

Ap Moller-Maersk a grimpé de 5,14%, le groupe de transport de conteneurs ayant publié un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes et annoncé un relèvement de ses prévisions annuelles.

Allianz a avancé de 4,11% après avoir fait état jeudi d'une hausse de 13% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les attentes.

Du côté des baisses, Rheinmetall a abandonné 7,99% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

Deutsche Telekom a chuté de 4,98% après un bénéfice d'exploitation trimestriel conforme aux attentes.

WPP a perdu 2,56%, le groupe publicitaire britannique ayant confirmé son avertissement du mois dernier sur ses prévisions annuelles.

A WALL STREET

Les principaux indices de Wall Street ont réduit voire effacé leurs gains initiaux en raison d'inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale, après les informations de Bloomberg concernant Christopher Waller.

Les investisseurs craignent peut-être "une période de 'double présidence' de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller, sachant que la fin du mandat de l’actuel président n'est qu'en mai 2026", soulignent dans une note les analystes d'IG Markets.

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,65% pour le Dow Jones, un repli de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,4% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 2 août.

"Cela confirme sans aucun doute l'augmentation du nombre de demandes d'allocations chômage que nous avons constatée, qui correspond également à la faiblesse observée dans le rapport sur l'emploi", a souligné Ben Laidler, responsable de la stratégie actions chez Bradesco BBI.

"Le constat est clair : l'économie ralentit. Elle ne se dirige peut-être pas vers une récession, mais elle ralentit indéniablement".

CHANGES

La livre sterling progresse alors que le vote serré, jeudi, au sein de la BoE sur une baisse des taux alimente les anticipations sur une pause à venir dans l'assouplissement monétaire.

La livre sterling gagne 0,54% face au dollar et 0,80% face à l'euro.

Le billet vert gagne 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,18% à 1,1638 dollar.

TAUX

Les rendements américains se stabilisent alors que les données sur le marché du travail et la productivité des salariés n'ont pas modifié les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,9 point de base à 4,2229%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue peu, à 2,626%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse, effaçant les gains enregistrés plus tôt dans la séance, après que le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine rencontrerait le président américain Donald Trump dans les prochains jours, suscitant l'espoir d'une issue diplomatique à la guerre en Ukraine.

Le Brent recule de 0,55% à 66,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,62% à 63,95 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)