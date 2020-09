Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arabie-Deux membres de la royauté écartés pour des soupçons de corruption Reuters • 01/09/2020 à 03:29









LE CAIRE, 1er septembre (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite a limogé deux membres de la famille royale et les a désignés aux côtés de quatre officiers de l'armée, dans un décret royal publié mardi et relayé par la presse officielle, comme cibles d'une enquête pour corruption du ministère de la Défense. D'après le décret, le prince Fahd ben Turki ben Abdoulaziz Al Saoud est démis de ses fonctions de commandant des forces conjointes de la coalition saoudienne qui intervient au Yémen, tandis que son fils, le prince Abdoulaziz ben Fahd, a été relevé de son poste de gouverneur adjoint de la région Al Jouf. La décision est basée sur une missive adressée par le prince héritier Mohammed ben Salman à la commission anti-corruption pour demander à celle-ci d'enquêter sur "des transactions financières suspicieuses au ministère de la Défense", indique le document royal. Après avoir été désigné héritier du trône en 2017, Mohammed ben Salman, dit "MbS", a lancé une vaste campagne anti-corruption qui a vu un grand nombre de membres de la famille royale, de ministres et d'hommes d'affaires être détenus à l'hôtel Ritz-Carlton de Ryad. La plupart d'entre eux ont été libérés après avoir conclu des accords avec le royaume dont les termes n'ont pas été communiqués. (Nayera Abdallah et Ahmed Tolba; version française Jean Terzian)

