Aquarian Holdings est en pourparlers pour acheter l'assureur Brighthouse pour environ 70 dollars par action, selon des sources
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour acheter le fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O pour environ 70 dollars par action, ont déclaré vendredi deux personnes familières de l'affaire.

Le prix proposé est nettement supérieur à celui auquel Brighthouse a clôturé sa transaction jeudi, à 45,26 dollars par action, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 2,6 milliards de dollars.

Les pourparlers sont considérés comme avancés entre Brighthouse et Aquarian, une société de portefeuille axée sur les activités d'assurance et de gestion d'actifs et soutenue par des investisseurs tels que RedBird Capital Partners et le fonds d'État d'Abou Dhabi Mubadala, ont indiqué les sources. Cependant, comme pour toute transaction, les sources ont averti que le prix final pourrait fluctuer de façon marginale et qu'il n'y avait aucune garantie qu'un accord soit finalement conclu.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des délibérations confidentielles.

Brighthouse et Aquarian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Bloomberg News a rapporté plus tôt dans la journée de vendredi que les négociations entre les deux parties étaient avancées et se situaient dans une fourchette comprise entre 65 et 70 dollars par action.

