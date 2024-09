Après une polémique, Pernod Ricard "renonce" à son nouveau partenariat avec le PSG

Le groupe de spiritueux Pernod Ricard a renoncé jeudi à son partenariat signé en début de semaine avec le club parisien du PSG, contesté par les supporters de l'OM qui estiment que l'entreprise est avant tout marseillaise et menaçaient de boycotter ses produits.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"Cela fait plus de 90 ans que l'histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l'a vu naître, grandir et l'inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C'est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd'hui", a indiqué le PDG du groupe, Alexandre Ricard, dans un communiqué, pour justifier ce revirement.

Le partenariat entre Pernod Ricard et le PSG avait été signé pour une durée de quatre ans, et faisait de la marque fondée par le marseillais Paul Ricard, créateur du célèbre pastis, l'unique fournisseur de champagne et de spiritueux du club de la capitale.

Depuis, sur fond de rivalité historique entre le club phocéen et le PSG, la polémique n'a cessé d'enfler, de nombreux supporters marseillais ayant fait part de leur indignation, appelant au boycott de la marque sur les réseaux sociaux, jusqu'à faire réagir le maire de Marseille, Benoît Payan.

"Je n'étais pas content de voir ça", avait indiqué l'élu PS mercredi au micro de BFM Marseille Provence, annonçant qu'il allait rencontrer le PDG du groupe et lui demander des explications: "Il y a beaucoup de choses à lui dire, d’abord je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG".

Dans le communiqué du groupe, Alexandre Ricard indique avoir pris sa décision "en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires".

Alexandre Ricard assure également que son entreprise "continuera fièrement à revendiquer ses origines et la sincérité des liens qui unissent (ses) marques à leurs communautés".