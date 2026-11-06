Après ses résultats, Airbnb séduit les analystes et s'envole en Bourse

JPMorgan et Wedbush relèvent leurs objectifs de cours, même si les analystes s'interrogent sur la capacité de la plateforme américaine à maintenir ce rythme de croissance. Peu avant 17 heures, le titre grimpe de 9,5%, à 186,30 dollars.

Airbnb bondit de plus de 9% en Bourse après avoir publié hier des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du géant américain s'est envolé de 19%, à 4,9 milliards de dollars, sa progression la plus rapide depuis plus de trois ans. Mais c'est surtout l'accélération des réservations qui retient l'attention, avec un nombre de nuitées et de places réservées en augmentation de 16%, à 155 millions, contre une croissance de seulement 10% au trimestre précédent. Le bénéfice net atteint 1,9 milliard de dollars.

"Si la demande mondiale de voyages reste solide, la bonne exécution de la stratégie d'Airbnb en matière de produits et d'initiatives de croissance, soutenue par l'intelligence artificielle, a joué un rôle déterminant dans ces performances", félicite JPMorgan, qui relève son objectif de cours de 170 à 202 dollars. La banque maintient toutefois sa recommandation à neutre, "dans l'attente d'un meilleur point d'entrée et de la confirmation de la pérennité des performances opérationnelles." Elle anticipe une croissance du chiffre d'affaires de près de 18% en 2026, en accord avec la fourchette estimée entre 17 et 19% (high teens) par Airbnb.

Pour Jefferies, cette performance témoigne d'une amélioration qui dépasse le seul effet des nouvelles offres. "L'ampleur de l'accélération d'Airbnb est notable, avec une croissance plus rapide dans chaque région, sur les marchés historiques comme sur les marchés en expansion, ainsi que parmi les nouveaux clients", souligne le broker, qui maintient son objectif de 215 dollars.

Chez Wedbush, les analystes saluent "la solidité de l'offre de produits du groupe" et "le rythme de lancement et d'amélioration des produits particulièrement impressionnant", qui explique "en grande partie pourquoi la croissance d'Airbnb se démarque de celle du reste du secteur du voyage". Le courtier confirme donc sa recommandation à surperformance et relève son objectif de cours à 237 dollars, contre 200 dollars auparavant.

Sans communiquer d'objectif de cours, Needham & Company maintient sa recommandation à conserver et soulève quelques doutes. "À notre avis, les hôtels et les services représentent encore une part trop faible de l'activité pour avoir un impact significatif à court terme", notent les analystes. Alors que la plateforme prévoit d'intégrer un agent IA dès 2027, "la question sera de savoir si Airbnb parviendra à maintenir le rythme de ces initiatives l'année prochaine".