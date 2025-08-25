 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après Powell (Fed) à Jackson Hole, les grands courtiers revoient leur copie sur les taux
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 11:14

Un aigle surmonte la façade du bâtiment de la Réserve fédérale américaine à Washington

Les grands courtiers, dont Barclays, BNP Paribas et Deutsche Bank, tablent désormais sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) de 25 points de base en septembre, après le changement de ton opéré par le président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium à Jackson Hole, où il a mis l'accent sur les risques croissants sur le marché du travail.

"Les risques baissiers pour l'emploi augmentent", a affirmé le président de la Fed, avertissant que ces risques pourraient se matérialiser rapidement sous la forme de licenciements et d'une hausse du chômage.

Dans des notes publiées vendredi après le discours de Jerome Powell, Barclays a dit tabler désormais sur une baisse des taux de la Fed en septembre alors que la banque prévoyait auparavant une telle mesure pour septembre 2026, estimant que les propos du banquier central introduisaient "un biais d'assouplissement".

"Powell a clairement indiqué que la Fed avait l'intention de procéder à une baisse des taux en septembre, à moins que les données indiquent autrement", ont écrit pour leur part les économistes de BNP Paribas. Ils prévoient désormais une baisse des taux en septembre et en décembre contre une prévision de longue date d'un statu quo.

Dans le même temps, Macquarie et Deutsche Bank ont révisé leurs prévisions concernant une baisse en septembre et en décembre, respectivement, pour tabler désormais sur une baisse de 25 points de base pour chacun de ces deux mois.

Morgan Stanley et BofA sont les deux seules grandes sociétés de courtage de Wall Street qui ne prévoient pas encore de baisse en septembre. Une telle décision est probable si les données relatives à l'emploi et à l'inflation confirment un nouveau ralentissement, a néanmoins déclaré Morgan Stanley.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 87% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion de septembre, contre 75% avant le discours de Jerome Powell.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) doit se réunir les 16 et 17 septembre.

Goldman Sachs et J.P. Morgan, quant à eux, ont réaffirmé leurs prévisions d'une baisse en septembre, s'alignant sur l'opinion générale des marchés selon laquelle les données plus faibles pourraient justifier un assouplissement de la politique monétaire.

(Rédigé par Rashika Singh à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 11:14:51.

