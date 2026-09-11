Après Ormuz, le Bab el-Mandeb sous pression des Houthis

Les Houthis ont franchi une nouvelle étape dans leur offensive au Yémen en prenant le contrôle de l'île stratégique de Périm, après s'être emparés du port de Mocha et de plusieurs positions sur la côte de la mer Rouge. Cette avancée renforce considérablement leur capacité à menacer l'une des principales artères du commerce maritime mondial.

Périm occupe en effet une position stratégique à l'entrée sud de la mer Rouge, au milieu du détroit de Bab el-Mandeb, large d'à peine 19 kilomètres. Environ 6,2 millions de barils de pétrole et de produits raffinés y transitent chaque jour, ainsi qu'environ 80% du GNL acheminé vers le nord en direction de l'Europe, selon OilPrice.com.

Cette progression accentue donc encore les risques pesant sur les marchés de l'énergie. L'Arabie saoudite, qui a redirigé une grande partie de ses exportations de pétrole vers la mer Rouge via son oléoduc Est-Ouest depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, voit désormais cette route alternative de plus en plus menacée par l'avancée des Houthis.

La prise de Périm augmente également la menace d'un blocage du détroit de Bab el-Mandeb, ce qui contraindrait une partie du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie à contourner l'Afrique et rallongerait sensiblement les temps de transport. Ce scénario n'a rien de théorique puisque les attaques menées par les Houthis en mer Rouge avaient déjà détourné une large partie du trafic maritime en 2024.