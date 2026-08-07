Après les résultats de Wizz Air, AlphaValue confirme son conseil sur le titre

Au lendemain de la publication des résultats de la compagnie hongroise, l'analyste reste à "alléger" sur le titre Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 068 pence.

Hier, Wizz Air a publié une perte nette de 198,2 MEUR au titre du premier trimestre de son exercice 2027, contre un bénéfice net de 38,4 MEUR un an plus tôt. Le consensus S&P était plus optimiste et tablait sur une perte plus limitée de 147 MEUR.

La compagnie avait aussi annoncé maintenir son programme d'expansion, avec une hausse de 20% des capacités attendue au deuxième trimestre, malgré une dégradation de ses perspectives de RASK et de CASKx pour le premier semestre.

Réagissant à cette publication, Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue, indique ce matin rester prudent à court terme face aux pressions tarifaires liées à la forte croissance des capacités, tandis que les effets favorables attendus de la normalisation des moteurs GTF et de la maturation du réseau devraient surtout se matérialiser sur les exercices 2028-2029.

L'analyste juge néanmoins rassurante la maîtrise des coûts hors carburant au premier trimestre et considère crédible l'amélioration à moyen terme, alors que le nombre d'appareils immobilisés pour les moteurs GTF continue de diminuer.

Selon AlphaValue, une confirmation au deuxième trimestre d'une moindre dilution du revenu unitaire et du maintien de la discipline sur les coûts hors carburant constituerait un élément important pour la thèse d'investissement. La prochaine journée investisseurs devrait également apporter davantage de précisions.