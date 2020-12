Après la hausse historique de novembre, comment orienter son portefeuille ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le spectaculaire rebond des marchés ces dernières semaines a amené les gérants de fonds à adapter leurs portefeuilles d'actifs. Que ce soit pour s'exposer davantage, rebasculer ses styles de gestion ou encore prendre des bénéfices, les professionnels se sont montrés actifs dans la réallocation.

Toutes les zones et tous les secteurs profitent des bonnes nouvelles

Quel mois de novembre ! Avec l'arrivée du vaccin, la potentielle réouverture des économies permet à l'ensemble des places de marché de finir le mois en territoire positif, avec l'Europe en tête (+17%). Bien que très largement positifs, les Etats-Unis (+11%) et les émergents (+9%) restent en retrait par rapport à l'Europe.

Sur le vieux continent, tous les secteurs sans exception finissent le mois en territoire positif. Les secteurs cycliques tels que l'énergie (+32,89%) et les financières (+25,21%) progressent fortement tandis que les secteurs plus défensifs comme la consommation de base (+5,67%) et la santé (+6%) restent en retard. Ainsi, novembre a vu le retour tant attendu des valeurs value. Globalement, ce style de gestion gagne +21,45% et surperforme le style croissance (+13,47%).

Par ailleurs, les petites capitalisations (+15,01%) continuent de surperformer les grandes (+13,91%) pour le 8ème mois d'affilée.

Dans ce contexte, qu'on fait les gérants d'actifs ?

Des gérants qui s'exposent davantage aux actions...

Au-delà des changements d'exposition actions, ce qui est surtout notable en novembre est le mouvement vers plus de value et plus de cyclique.

A la Financière de l'Echiquier, la vue est claire : surpondération actions, même si à court terme l'excès d'optimisme pourrait amener une correction. De plus, si le rallye des valeurs cycliques a été très violent en novembre et pourrait s'essouffler quelque peu à court terme, il semble qu'il existe encore un potentiel de rattrapage important si un nouveau cycle économique se met en place. Ainsi, le fonds Echiquier Allocation Dynamique passe de 89% à 110% d'actions et Echiquier Allocation Flexible de 50% à 61%. Le style value y est renforcé.

Augmentation également de l'exposition chez Sycomore AM. Le fonds Sycomore Allocation Patrimoine passe de 32% d'exposition aux actions à 38%, soit un plus haut pluri annuel. Le fonds Sycomore Partners, passe quant à lui de 58% à 64% d'actions. L'augmentation d'exposition est aussi forte sur Haas Epargne Patrimoine géré par Haas Gestion puisqu'elle double, de 16% à 33%. Elle se fait là aussi via les valeurs cycliques, mais aussi via les petites capitalisations.

Du côté des expertises Long / Short, l'exposition de BDL Rempart Europe (BDL Capital Management) passe de 63% à 68%, aidé par une hausse spectaculaire de +21% du fonds. Mouvement plus fort sur ELEVA Absolute Return Europe dont l'exposition actions a accompagné l'accélération de l'ELEVA Capital Index (indicateur macroéconomique propriétaire de la société de gestion) en passant de 14,7% à fin octobre 2020 à 27,2% au 30 novembre 2020. L'exposition au style Value de la patte longue du fonds a ainsi continué à augmenter pour atteindre 50% contre 38,5% le mois précédent.

...Mais également quelques prises de bénéfices

A contre tendance, Sextant Grand Large (géré par Amiral Gestion) a pris quelques profits, faisant passer son exposition brute de 50% à 45% et l'exposition nette de 33% à 32%. Mouvement de légère prise de bénéfices également chez Rothschild & Co AM Europe avec R-Co Valor qui maintient son exposition à 84% alors qu'elle aurait naturellement dû monter.

Mais le mouvement le plus fort de prises de profits est à mettre au crédit de M&G Dynamic Allocation qui passe de 55% à 45% d'actions après la mi-novembre. Il faut se rappeler que ce fonds M&G Investments était passé de 38% à 55% de début septembre à fin octobre. En parallèle l'exposition aux Treasuries US passe de 5% à 18% et l'exposition au dollar US augmente de 5% au détriment des devises émergentes

L'exposition n'a pas bougé sur JPM Global Macro Opportunities à 35% mais le fonds a bel et bien fait évoluer son allocation. Ainsi, les positions technologie et consommation ont été écrêtées par JP Morgan AM au profit de financières (US) et de sociétés d'infrastructures essentiellement. Il y a également eu une prise de profit de plus de la moitié de la position sur l'or (de 8% à 3% du portefeuille). Idem sur Carmignac Emerging Patrimoine de Carmignac Gestion qui maintient une exposition actions à 39% mais qui rebalance progressivement le portefeuille vers des sociétés plus cycliques et vers des pays plus « value » comme la Russie et le Brésil.