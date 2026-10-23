Après la chute de la veille, les échanges sont plus calmes sur le secteur des actions liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq est resté pratiquement inchangé vendredi après la chute de jeudi

* Microsoft, Alphabet et Amazon publieront leurs résultats la semaine prochaine

* La volatilité des marchés s'articule autour de l'activité liée à l'IA

par Caroline Valetkevitch

Les grandes valeurs du secteur de l’IA ont affiché des résultats mitigés vendredi, au lendemain de la plus forte baisse de l’indice Nasdaq Composite depuis quatre mois, offrant ainsi un répit bienvenu aux investisseurs qui attendent avec impatience davantage d’informations sur l’introduction en bourse prochaine d’Anthropic et une nouvelle vague de résultats la semaine prochaine.

Meta Platforms META.O , au cœur de la tempête de jeudi, a légèrement reculé après une chute de 7 % jeudi . L’ opérateur de réseaux sociaux et investisseur majeur dans l’IA a indiqué dans son rapport financier de cette semaine qu’il allait créer une nouvelle catégorie d’actions, en partie pour lever des fonds destinés à de nouvelles dépenses d’investissement, ce qui a été interprété comme la preuve que la prochaine phase de développement de l’IA sera coûteuse pour les actionnaires.

Les autres grands acteurs de l’IA ont affiché des résultats mitigés vendredi: SpaceX SPCX.O , Oracle ORCL.N et Dell Technologies DELL.N ont progressé de 1 % à 2 %, tandis que Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont reculé de moins de 1 %. Les grandes valeurs du secteur des semi-conducteurs ont pour la plupart progressé après avoir enregistré jeudi leur plus forte baisse depuis l’été.

Les swaps sur défaillance (CDS) reflétant le risque perçu de défaillance des principaux acteurs de l’IA ont pour la plupart légèrement baissé, le spread du CDS à cinq ans de Meta s’établissant à 123, en baisse de 0,3 %, selon les données de LSEG. Ces swaps permettent aux investisseurs de parier sur une défaillance au moyen de contrats dont la durée est généralement de cinq ou dix ans, bien que ces contrats changent fréquemment de mains à des fins de couverture de positions et de spéculation sur les mouvements à court terme du marché.

La chute brutale de jeudi et le calme qui a suivi constituent le dernier signe en date d’une situation d’indécision sur un marché qui oscille près de ses plus hauts historiques sans parvenir à les franchir, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, une société d’investissement familiale basée à New Vernon, dans le New Jersey.

« Dans une certaine mesure, nous voyons le marché faire du surplace sur une longue période, car chaque vague de ventes a été contrée par des acheteurs et chaque hausse a été contrée par des vendeurs », a déclaré M. Meckler.

L’indice Nasdaq .IXIC était pratiquement inchangé vendredi après-midi.

Les primes des swaps de défaut de crédit, qui reflètent le coût annuel supporté par l’acheteur du swap en milliers de dollars, ont augmenté au cours de l’année écoulée en raison des inquiétudes concernant les risques pris par les grandes entreprises qui investissent massivement dans l’IA. Ces primes ont augmenté jeudi après la décision de Meta de vendre davantage d’actions, car une grande partie de son développement à ce jour a été financée par l’émission de dette.

Les inquiétudes concernant les dépenses en IA et les rendements des investissements ont accentué la volatilité du marché depuis la forte hausse des rendements des bons du Trésor en août, qui a modifié la dynamique économique des investissements et des émissions obligataires, compte tenu de l’attrait croissant d’un taux sans risque plus élevé.

« La semaine a été très volatile », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth à Boston. « Il ne fait aucun doute qu’à un moment donné, la hausse de l’inflation, surtout si elle est alimentée par des prix de l’énergie en hausse de manière insoutenable… devra se répercuter sur les résultats des entreprises. Ce n’est pas encore le cas, mais c’est là que réside la crainte. Et les acteurs du marché tentent de s’y préparer. »

Les actions des « néoclouds », ces petites entreprises liées aux centres de données d’IA et à d’autres projets d’infrastructure comme CoreWeave CRWV.O , ont chuté en raisondes inquiétudes quant à leur avenir. Leurs récentes performances ont également alimenté les rumeurs à Wall Street selon lesquelles les capitaux se raréfient – ce qui risque d’augmenter encore les coûts et de poser potentiellement des problèmes de financement à l’avenir.

Malgré tout, de nombreux investisseurs restent optimistes quant à ce secteur, dans lequel le géant des laboratoires d’IA Anthropic devrait publier son prospectus d’introduction en bourse dans les prochains jours, tandis qu’Alphabet, Amazon

AMZN.O et Microsoft MSFT.O devraient publier leurs résultats la semaine prochaine.

« D’une manière générale, les nouvelles concernant l’IA en termes de chiffre d’affaires restent très positives; la question est simplement de savoir à quel prix et pendant combien de temps cette croissance sera durable », a déclaré M. Meckler. « Nous n’en sommes pas encore au stade où le marché se concentre sur les gagnants et les perdants. Chaque jour, c’est un grand mouvement de marché sectoriel. »