Après ce bon début d'année, faut-il prendre ses profits ou reprendre du risque en Bourse ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les tensions sur les marchés semblent légèrement s'apaiser, permettant davantage de visibilité pour piloter les portefeuilles. Mais les gérants de fonds flexibles adoptent des comportements différents : certains préfèrent réduire le risque quand d'autres préfèrent s'y exposer davantage.

Que s'est-il passé ces dernières semaines sur les marchés ?

Les incertitudes de janvier font maintenant place aux convictions. En effet, les publications d'entreprise ont été satisfaisantes, ce qui permet de rassurer les marchés.

La fête a tout de même été gâchée en fin février par la hausse des taux longs et la crainte d'une remontée de l'inflation. Sur le mois, les actions européennes grimpent de +3% et les actions américaines de +2,5%. Les émergents sont légèrement en retrait avec une hausse de +1,3%.

La hausse des taux et la reprise économique profitent aux valeurs cycliques, et donc aux valeurs « value », notamment en Europe. Le secteur des financières bénéficie largement de ce retournement (+11%). De l'autre côté, les secteurs défensifs dépérissent avec la santé (-3%) et les biens de consommation non cycliques (-4%).

Dans ce contexte, qu'ont fait les gérants flexibles ?

Nous assistons à une prise de profits sur le fonds Carmignac Patrimoine, en particulier sur les titres affichant les valorisations les plus élevées (notamment en Chine). Par ailleurs, Carmignac Gestion a mis en place des couvertures ciblées sur le marché américain.

L'exposition aux actions passe de 40 à 35% et la sensibilité obligataire est également légèrement réduite (de 4 à 3). Sur Carmignac Emerging Patrimoine, l'exposition passe de 45% à 40% et a touché un point bas à 32% mi-février. L'optimisme est toujours maintenu pour les actions émergentes. A noter que le fonds a des couvertures pour se protéger contre un rééquilibrage vers les actifs plus cycliques et/ou value.

L'exposition a également été tactiquement baissée sur Sanso Convictions passant de 40 à 35%. La raison principale est la hausse des taux qui inquiète la gestion de Sanso IS. A ce titre, la sensibilité a été abaissée de 2,4 à 1,5. Légère baisse d'exposition également sur Echiquier Allocation Flexible (La Financière de l'Echiquier) qui passe de 57% à 54% d'actions via des couvertures ou des prises de profit sur positions optionnelles.

Le mouvement le plus fort est à mettre au profit de JP Morgan Global Macro Opportunities (JP Morgan AM), qui passe de 38% à 25% d'actions. A l'inverse, la société Amiral Gestion a légèrement augmenté l'exposition dans Sextant Grand Large qui passe de 26% à 29% d'actions. De la même manière, les gérants de Haas Epargne Patrimoine (géré par Tailor AM) ont profité des phases de repli pour se réinvestir et augmenter l'exposition actions du fonds qui passe de 27% à 32%.

Sur BDL Rempart Europe, la gestion continue de capitaliser sur la thématique de la reflation avec une exposition nette passant de 68% à 77% et une exposition brute de 123% à 135%. Mouvement similaire sur un autre fonds « long/short », Eleva Absolute Return Europe, puisque tout au long du mois de février, l'exposition nette aux actions a progressivement augmenté en passant de 18% à 25% en fin de mois. Les équipes de Eleva Capital voient encore de la place pour une surperformance de la « value » et des valeurs cycliques au cours des prochains trimestres, mais les gérants continuent à surveiller les indicateurs avancés qui sont proches des points hauts.

De nombreux fonds diversifiés restent positionnés comme le mois précédent. Prenons par exemple deux positionnements diamétralement opposés : R-Co Valor (Rothschild & Co AM Europe) reste très exposé à 82% d'actions et Tikehau International Cross Assets (Tikehau IM) faiblement à 20/25% d'exposition actions. De même, Sycomore Allocation Patrimoine reste proche de ses plus hauts historiques à 37% d'exposition, ou encore Echiquier ARTY SRI à 35%.

Particularité, un changement au niveau des devises de la part de M&G Investments. Le fonds M&G Dynamic Allocation prend des profits sur l'euro et le dollar américain pour augmenter de +7% l'exposition aux devises émergentes.