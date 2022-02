Après avoir surperformé face à la crise, Chargeurs surperforme la reprise

Un portefeuille d’actifs performant, un leadership renforcé, accroissement de la visibilité

◆ Chargeurs Protective Films enregistre une activité et un carnet d’ordres records

◆ Chargeurs*PCC Fashion Technologies et Chargeurs Luxury Materials confirment leur rebond et

enregistrent des entrées de commandes records

◆ Chargeurs Museum Solutions a renforcé son leadership et bénéficie également d’un carnet de projets record

◆ Chargeurs Healthcare Solutions atteint le haut de fourchette de son objectif annuel et accélère sa diversification



Un 4ème trimestre record, en croissance organique de 40,6 %



2021, deuxième meilleure performance du Groupe depuis plus de 10 ans

◆ Chiffre d’affaires annuel de 736,6 M€, en croissance organique de 14,0 % par rapport à 2019

◆ ROPA à 50,7 M€, correspondant à un taux de marge opérationnelle de 6,9 %

◆ Très forte génération de cash-flow opérationnel de 64,9 M€ et baisse de l’endettement net

◆ Bilan renforcé pour accélérer la croissance externe

◆ Dividende annuel proposé de 1,24 € par action au titre de 2021, soit un solde de 0,76 € par action



La transformation des métiers vers un modèle d’affaires Product As A Service permet d’accélérer la création de valeur du Groupe, qui confirme les objectifs du programme Leap Forward

◆ ROPA de 150 M€, dont 100 M€ liés à la révélation de la « performance embarquée » des métiers et

50 M€ liés à la poursuite de la stratégie de croissance externe

◆ Le maintien d’un levier d’endettement maîtrisé