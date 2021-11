Approbation du contraceptif oral Nextstellis® par l’Agence TGA en Australie

29 novembre 2021 – 8:45 CET – Adelaïde, Australie et Liège, Belgique: Mayne Pharma Group Limited (ASX: MYX) et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA) sont heureux d’annoncer que l’Agence australienne Therapeutic Goods Administration (TGA) a approuvé le nouveau contraceptif oral combiné NEXTSTELLIS® (comprimés contenant 14.2 mg d’estetrol et 3 mg de drospirénone).



Mayne Pharma prévoit de lancer NEXTSTELLIS® sur le marché australien d’ici mi-2022, en activant la promotion dès janvier de la même année.