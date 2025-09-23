Approbation au Canada de LONGAVO®, traitement injectable à action prolongée de rispéridone développé par Teva et Medincell

eva Canada Limited, filiale du partenaire de Medincell Teva Pharmaceutical Industries Ltd., a obtenu
l’approbation réglementaire du ministère fédéral de la Santé du Canada de LONGAVO®, traitement
injectable à action prolongée à base de rispéridone pour les adultes atteints de schizophrénie1.
Le traitement injectable à action prolongée de rispéridone formulé avec la technologie propriétaire de
Medincell, est désormais approuvé aux États-Unis, en Corée du Sud et au Canada.
1 : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00080831.PDF
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer