Approbation au Canada de LONGAVO®, traitement injectable à action prolongée de rispéridone développé par Teva et Medincell
23/09/2025

eva Canada Limited, filiale du partenaire de Medincell Teva Pharmaceutical Industries Ltd., a obtenu
l’approbation réglementaire du ministère fédéral de la Santé du Canada de LONGAVO®, traitement
injectable à action prolongée à base de rispéridone pour les adultes atteints de schizophrénie1.

Le traitement injectable à action prolongée de rispéridone formulé avec la technologie propriétaire de
Medincell, est désormais approuvé aux États-Unis, en Corée du Sud et au Canada.

1 : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00080831.PDF

