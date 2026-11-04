AppLovin s'envole de 20%, les résultats dissipent les doutes sur sa croissance

(Zonebourse.com) - AppLovin s'envole de plus de 20% dans les échanges après Bourse, porté par des résultats nettement supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 55% sur un an, à 2,18 MdsUSD de dollars, contre 2,07 MdsUSD attendus. Le bénéfice net a progressé de 72%, à 1,44 MdUSD, soit 4,30 dollars par action diluée contre 4,03 dollars anticipés. L'EBITDA ajusté a augmenté de 59%, à 1,84 MdUSD, avec une marge de 84%.

Cette publication marque surtout un retour de l'accélération pour le spécialiste de la publicité mobile, dont la croissance séquentielle des revenus a atteint 13,6%, contre seulement 4,4% au trimestre précédent. En août, le titre avait lourdement chuté après que la direction avait reconnu des améliorations moins importantes que prévu de son algorithme publicitaire Axon, principal moteur de sa croissance. Les résultats semblent désormais rassurer sur l'efficacité des dernières mises à jour.

Les perspectives confortent cet optimisme. AppLovin anticipe entre 2,365 et 2,395 MdsUSD de revenus au quatrième trimestre, bien au-dessus des 2,25 MdsUSD précédemment envisagés par Wedbush. Le groupe a également porté son autorisation de rachats d'actions à 3,6 MdsUSD.

Quelques incertitudes subsistent néanmoins concernant sa diversification au-delà des jeux mobiles, notamment vers les annonceurs de l'e-commerce. Si ce marché représente un important relais de croissance, les capacités de création automatisée de publicités vidéo constituent encore un frein à son expansion. Le groupe n'a d'ailleurs pas précisé la contribution de cette activité à sa croissance trimestrielle.

Les investisseurs attendront également d'éventuelles précisions lors de la conférence téléphonique sur son litige avec le concurrent Unity, accusé d'avoir collecté indûment des données publicitaires, après le rejet début octobre d'une demande de mesure d'urgence déposée par AppLovin.

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