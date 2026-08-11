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Applovin recule après que la BofA a abaissé sa note à “neutre”
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 18:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Le titre d'Applovin APP.O recule de 5% à 321,94 dollars après que les analystes de Bank of America ont abaissé la note de la plateforme de marketing américaine à “neutre” et revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre

** Le titre APP se négocie à son plus bas niveau depuis juin 2025

** La société n'a pas atteint ses estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre la semaine dernière, ce qui a entraîné une chute d'environ 20% du cours de l'action le 6 août et incité de nombreux analystes à revoir leurs objectifs de cours à la baisse.

** BofA avait déjà abaissé son objectif de cours de 705 $ à 430 $; elle le réduit désormais encore davantage à 400 $

** Les analystes, menés par Omar Dessouky, évoquent des risques accrus pesant sur la trajectoire de croissance du chiffre d’affaires d’APP, estimée à 30% en glissement annuel

** “À la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre, les améliorations apportées aux modèles de jeux sous la direction d’Engineer semblent être le principal moteur de la croissance en glissement trimestriel, tandis qu’il n’est plus certain que la croissance par auto-apprentissage de 3 à 5% en glissement trimestriel soit toujours d’actualité” – analystes

** Les 32 analystes couvrant APP attribuent en moyenne la recommandation “acheter”; le cours-cible médian s’établit à 574 dollars, selon les données de LSEG

** APP affiche désormais une baisse de 52% depuis le début de l'année, contre une hausse de 14% de l'indice Nasdaq .IXIC sur la même période

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 18:17:27.

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