AppLovin recule après que BofA a revu à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour 2026 et 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Le cours de l'action de la plateforme marketing AppLovin APP.O s'effondre de 10,3% pour s'établir à 454,57 dollars

** BofA Global Research revoit à la baisse ses estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice par action pour 2026 et 2027, tablant sur une montée en puissance plus modérée après le lancement en production générale

** Le 22 juin, APP a ouvert son moteur publicitaire à tous les annonceurs, levant ainsi les restrictions antérieures liées au système de parrainage et à la liste d’attente

** Les données hebdomadaires n’ont pas montré de hausse significative de la présence des annonceurs du secteur du e-commerce après le lancement en accessibilité générale (GA) – selon une société de courtage

** Elle estime qu’il est encore trop tôt pour extrapoler la tendance à court terme, car les données ne couvrent que les deux premières semaines suivant le lancement en accessibilité générale

** Le titre se négocie à environ 40% en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 745,61 $ atteint le 29 septembre 2025

** 29 des 32 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 3 la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian est de 660 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 34% depuis le début de l’année