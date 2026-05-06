AppLovin prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande d'outils publicitaires basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - AppLovin Corp APP.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une demande stable pour ses services publicitaires basés sur l'intelligence artificielle destinés aux développeurs d'applications mobiles.

Les actions de la société basée à San Francisco ont progressé de 7 % en séance prolongée.

Les performances de la société ont été portées par son moteur publicitaire basé sur l'IA, AXON, qui associe les utilisateurs à des publicités pertinentes, augmentant ainsi les rendements pour les annonceurs et la monétisation pour les éditeurs d'applications.

* AppLovin exploite une plateforme logicielle qui permet aux développeurs d'applications mobiles, en particulier dans le secteur des jeux vidéo, d'acquérir de nouveaux utilisateurs et de générer des revenus grâce à la publicité ciblée.

* La stratégie de l'entreprise s'est concentrée sur le développement de sa technologie d'IA de base, ce qui lui a permis de prospérer malgré les défis sectoriels tels que le durcissement des réglementations en matière de confidentialité.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,92 et 1,95 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,89 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le premier trimestre clos le 31 mars, AppLovin a déclaré un chiffre d'affaires de 1,84 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,77 milliard de dollars.

* Elle a déclaré un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars pour le trimestre, en hausse par rapport aux 576,4 millions de dollars enregistrés au cours de la même période l'année dernière.