AppLovin fait l'objet d'une enquête de la SEC américaine sur ses pratiques en matière de collecte de données, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a mené une enquête sur les pratiques de collecte de données de la plateforme de marketing AppLovin APP.O , a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Les actions de la société ont chuté de près de 14 % après la publication de l'article.

L'agence a spécifiquement examiné les allégations selon lesquelles AppLovin aurait violé les accords de service des partenaires de la plateforme pour diffuser des publicités plus ciblées aux consommateurs, selon le rapport. Les fonctionnaires de la SEC chargés de l'application de la loi dans le domaine des technologies cybernétiques et émergentes se sont occupés de l'affaire.

AppLovin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. La SEC a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de répondre à de nombreuses demandes de renseignements de la presse en raison de la fermeture du gouvernement.