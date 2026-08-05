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AppLovin chute de 22% après un trimestre presque irréprochable
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 22:25
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AppLovin chute de 22% dans les échanges électroniques, les investisseurs sanctionnant une publication qui reste robuste mais ne suffit plus à répondre aux attentes élevées entourant la plateforme américaine de marketing numérique dopée à l'intelligence artificielle.

Le spécialiste de l'achat publicitaire automatisé a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,924 MdUSD, en hausse de 53% sur un an, mais légèrement inférieur au consensus de 1,94 MdUSD. Le bénéfice dilué par action atteint 3,76 dollars, contre 3,576 dollars attendu, tandis que le bénéfice net des activités poursuivies progresse de 64%, à 1,27 MdUSD.

Si les chiffres restent impressionnants, plusieurs éléments suggèrent néanmoins que la phase d'expansion la plus spectaculaire pourrait commencer à se normaliser. L'Ebitda ajusté a augmenté de 58%, à 1,614 MdUSD, mais ressort légèrement sous la borne basse de la précédente prévision, tandis que sa marge s'est tassée à 84%, contre 85% au premier trimestre. Le flux de trésorerie disponible demeure élevé à 863 MUSD, mais recule nettement par rapport aux 1,29 MdUSD générés trois mois plus tôt.

Dans un secteur de la publicité numérique encore soutenu par la montée des outils d'optimisation algorithmique, le marché attend désormais d'AppLovin une exécution quasiment irréprochable. Pour le troisième trimestre, le groupe vise entre 2,055 et 2,085 MdsUSD de revenus, soit une croissance proche de 47% au point médian, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajusté de 83%. Cette nouvelle contraction potentielle de la rentabilité semble avoir ravivé les interrogations sur le maintien du levier opérationnel et sur la capacité du moteur publicitaire Axon à continuer d'accélérer après plusieurs trimestres exceptionnels.

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APPLOVIN RG-A
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