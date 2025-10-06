AppLovin chute après un rapport faisant état d'une enquête de la SEC sur ses pratiques de collecte de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de la société de technologie publicitaire mobile AppLovin APP.O chutent de 15 % à 580 $ dans les échanges après bourse

** L'autorité américaine de régulation des marchés financiers mène une enquête sur les pratiques de collecte de données d'APP, rapporte Bloomberg News

** La Securities and Exchange Commission examine les allégations selon lesquelles APP aurait violé les accords de service des partenaires de la plateforme afin d'envoyer des publicités plus ciblées aux consommateurs, selon le rapport, citant des sources familières avec le sujet

** A la clôture de lundi, l'action avait augmenté de 76,2 % depuis le début de l'année