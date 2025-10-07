AppLovin chute après l'annonce d'une enquête de la SEC sur ses pratiques de collecte de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions d'AppLovin APP.O chutent de 2,2 % à 574,15 $ dans les transactions de pré-marché mardi

** L'autorité américaine de régulation des marchés financiers enquête sur les pratiques de collecte de données d'APP, a rapporté Bloomberg News lundi

** La Securities and Exchange Commission (SEC) examine les allégations selon lesquelles APP pourrait avoir violé les accords de service avec ses partenaires de la plate-forme afin de fournir des publicités plus ciblées aux utilisateurs, selon le rapport, citant des sources familières avec l'affaire

** La société, qui a récemment rejoint le S&P 500 .SPX , a déclaré qu'elle ne commentait pas les questions réglementaires potentielles; la SEC a refusé de répondre en raison de la fermeture du gouvernement

** Les actions d'APP ont chuté de 14 % dans les transactions régulières lundi et ont accentué leurs pertes de 2,3 % après les heures d'ouverture