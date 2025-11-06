 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,98
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AppLovin bondit après une prévision de chiffre d'affaires supérieure à l'estimation pour le quatrième trimestre et des résultats plus élevés pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la plateforme de marketing AppLovin APP.O grimpent de 7,5 % à 663,6 $ avant le marché

** APP prévoit un chiffre d'affaires de 1,57 à 1,6 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,55 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les analystes de Jefferies déclarent dans une note: "Nous pensons que les prévisions pour le quatrième trimestre impliquent une contribution limitée des nouveaux clients d'Axon, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la hausse"

** APP annonce un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars au 3ème trimestre, en hausse de 68% par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations de 1,34 milliard de dollars

** Le BPA du 3ème trimestre augmente à 2,45 $, contre 1,25 $ l'année précédente

** Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions de cours après les résultats; la prévision médiane des 28 sociétés de courtage couvrant le titre est de 730 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, APP a augmenté de plus de 90 % depuis le début de l'année, contre un gain de 15,5 % pour le S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
617,0500 USD NASDAQ +1,38%
S&P 500 INDEX
6 796,29 Pts CBOE +0,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le bâtiment de JPMorgan Chase à New York
    La BaFin inflige une amende record de €45 mlns à JP Morgan
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:06 

    L'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) a infligé jeudi la plus lourde amende de son histoire, d’un montant de 45 millions d’euros, à JP Morgan pour des manquements à la prévention du blanchiment d’argent. Selon la BaFin, la banque américaine ... Lire la suite

  • Dupont (Crédit: / Adobe Stock)
    DuPont prévoit des résultats du quatrième trimestre en baisse en raison de la cession de Qnity et de la vente d'Aramids
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:01 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu pour le trimestre en cours un ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 06.11.2025 11:55 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,06% pour le Nasdaq .IXIC : * QUALCOMM

  • siège d'Amundi (Crédit: / Amundi)
    RBC abaisse son opinion sur Amundi, s'inquiète des incertitudes
    information fournie par Zonebourse 06.11.2025 11:37 

    RBC a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur le titre Amundi , ramenée de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif abaissé de 74 à 66 euros en raison de l'incertitude entourant l'évolution du contrat de distribution avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank