AppLovin bondit après une prévision de chiffre d'affaires supérieure à l'estimation pour le quatrième trimestre et des résultats plus élevés pour le troisième trimestre

6 novembre - ** Les actions de la plateforme de marketing AppLovin APP.O grimpent de 7,5 % à 663,6 $ avant le marché

** APP prévoit un chiffre d'affaires de 1,57 à 1,6 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,55 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les analystes de Jefferies déclarent dans une note: "Nous pensons que les prévisions pour le quatrième trimestre impliquent une contribution limitée des nouveaux clients d'Axon, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la hausse"

** APP annonce un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars au 3ème trimestre, en hausse de 68% par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations de 1,34 milliard de dollars

** Le BPA du 3ème trimestre augmente à 2,45 $, contre 1,25 $ l'année précédente

** Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions de cours après les résultats; la prévision médiane des 28 sociétés de courtage couvrant le titre est de 730 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, APP a augmenté de plus de 90 % depuis le début de l'année, contre un gain de 15,5 % pour le S&P 500 .SPX .