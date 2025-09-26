AppLovin augmente après que les courtiers aient relevé leur PT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de la plateforme de marketing AppLovin APP.O augmentent de 3,1% à 659,65 dollars

** Les maisons de courtage UBS et Piper Sandler relèvent le PT d'APP

** UBS relève le PT de 540 à 810 $

** Au cours des 12 prochains mois, UBS s'attend à ce qu'APP mette en œuvre une combinaison d'initiatives d'expansion de la demande et de l'offre pour améliorer l'efficacité d'Axon 2.0

** Les contrôles des annonceurs sur le Web suggèrent une demande solide pour le programme de référence d'APP et l'opportunité de sensibiliser davantage les agences - UBS

** Piper Sandler relève le PT à 740 $ contre 500 $ auparavant

** Les changements de produits depuis le début de l'année via les bulletins d'information des partenaires d'APP sont impressionnants et pourraient déjà être meilleurs que ceux des concurrents sociaux, à l'exception de META, selon Piper

** La société est en train de se développer sur un marché environ 20 fois plus important et les premiers signes indiquent qu'elle a le potentiel pour devenir un acteur majeur de la publicité - Piper

** Jusqu'à la dernière clôture, APP a progressé de plus de 96 % depuis le début de l'année