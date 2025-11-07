 Aller au contenu principal
Applied Optoelectronics chute après un chiffre d'affaires raté au troisième trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires à la baisse pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 20:45

7 novembre - ** Applied Optoelectronics AAOI.O , fabricant de produits de réseaux en fibre optique, chute de 4,4% à 27,82$

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 118,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 119,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit des revenus pour le 4ème trimestre entre 125 et 140 millions de dollars, les analystes prévoient des revenus pour le 4ème trimestre de 141,95 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action AAOI était en hausse de 25% depuis le début de l'année

