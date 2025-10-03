 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,02
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Applied Materials touché par de nouvelles restrictions américaines à l'export
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 09:30

Applied Materials prévoit une baisse de 600 millions de dollars de son chiffre d'affaires en 2026, après le durcissement par Washington des règles d'exportation vers la Chine, a annoncé la société américaine dans un avis SEC.

La nouvelle réglementation élargit la liste noire aux filiales de sociétés déjà sanctionnées, compliquant l'envoi de produits, pièces et services sans licence spécifique.

Le groupe californien s'attend aussi à un impact de 110 millions sur ses revenus du quatrième trimestre. Le titre reculait de 4% hier soir, post-séance américaine dans le sillage de l'annonce.

Applied Materials, déjà fragilisé par le ralentissement chinois et les droits de douane, avait livré en août des prévisions décevantes.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
223,5900 USD NASDAQ +2,69%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank