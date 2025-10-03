Applied Materials touché par de nouvelles restrictions américaines à l'export
03/10/2025
La nouvelle réglementation élargit la liste noire aux filiales de sociétés déjà sanctionnées, compliquant l'envoi de produits, pièces et services sans licence spécifique.
Le groupe californien s'attend aussi à un impact de 110 millions sur ses revenus du quatrième trimestre. Le titre reculait de 4% hier soir, post-séance américaine dans le sillage de l'annonce.
Applied Materials, déjà fragilisé par le ralentissement chinois et les droits de douane, avait livré en août des prévisions décevantes.
Valeurs associées
|223,5900 USD
|NASDAQ
|+2,69%
