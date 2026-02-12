 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Applied Materials progresse grâce à des prévisions de résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont grimpé de 9,3 % à 359,01 $ après la fermeture des marchés ** AMAT prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre d'environ 7,65 milliards de dollars, plus ou moins 500 millions de dollars, supérieur à l'estimation moyenne de 7,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** AMAT prévoit des bénéfices ajustés d'environ 2,64 $ par action, plus ou moins 20 cents, pour le deuxième trimestre, également supérieurs aux estimations de 2,28 $ par action

** AMAT affiche un chiffre d'affaires de 7,01 milliards de dollars au 1er trimestre, dépassant l'estimation du consensus de 6,87 milliards de dollars

** L'action a augmenté de ~58% en 2025

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
328,3900 USD NASDAQ -3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank