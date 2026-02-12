Applied Materials progresse grâce à des prévisions de résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont grimpé de 9,3 % à 359,01 $ après la fermeture des marchés ** AMAT prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre d'environ 7,65 milliards de dollars, plus ou moins 500 millions de dollars, supérieur à l'estimation moyenne de 7,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** AMAT prévoit des bénéfices ajustés d'environ 2,64 $ par action, plus ou moins 20 cents, pour le deuxième trimestre, également supérieurs aux estimations de 2,28 $ par action

** AMAT affiche un chiffre d'affaires de 7,01 milliards de dollars au 1er trimestre, dépassant l'estimation du consensus de 6,87 milliards de dollars

** L'action a augmenté de ~58% en 2025