Applied Materials progresse après avoir augmenté son dividende trimestriel

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13 mars - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O augmentent de 1,5 % à 342,25 $ après que la société d'ingénierie ait annoncé une augmentation de 15 % de son dividende trimestriel en espèces

** AMAT est en passe de gagner ~6% cette semaine, mettant fin à deux semaines consécutives de pertes ** L'augmentation du dividende de 46 cents à 53 cents a été approuvée par le conseil d'administration d'AMAT et est payable le 11 juin aux actionnaires inscrits au 21 mai. Cela marque également neuf années consécutives d'augmentation du dividende, a déclaré la société dans un communiqué ** 37 analystes couvrent AMAT, lui attribuant une note moyenne de "achat" et un objectif médian de 425 $, selon les données compilées par LSEG ** AMAT est en hausse de 33,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,7 % pour l'indice composite NASDAQ

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