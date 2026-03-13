 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Applied Materials progresse après avoir augmenté son dividende trimestriel
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O augmentent de 1,5 % à 342,25 $ après que la société d'ingénierie ait annoncé une augmentation de 15 % de son dividende trimestriel en espèces

** AMAT est en passe de gagner ~6% cette semaine, mettant fin à deux semaines consécutives de pertes ** L'augmentation du dividende de 46 cents à 53 cents a été approuvée par le conseil d'administration d'AMAT et est payable le 11 juin aux actionnaires inscrits au 21 mai. Cela marque également neuf années consécutives d'augmentation du dividende, a déclaré la société dans un communiqué ** 37 analystes couvrent AMAT, lui attribuant une note moyenne de "achat" et un objectif médian de 425 $, selon les données compilées par LSEG ** AMAT est en hausse de 33,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,7 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC

Dividendes

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
344,2950 USD NASDAQ +2,08%
NASDAQ Composite
22 173,60 Pts Index Ex -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank