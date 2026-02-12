Applied Materials prévoit des résultats positifs grâce à la demande d'IA et à la pénurie de mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Applied Materials AMAT.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du deuxième trimestre supérieurs aux estimations du marché jeudi, pariant sur un boom de la demande de processeurs d'intelligence artificielle et sur une pénurie mondiale de mémoire pour aider à stimuler les ventes de son équipement de fabrication de puces.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 9 % dans les échanges prolongés. Les actions de ses pairs Lam Research

LRCX.O et KLA KLAC.O ont toutes deux augmenté de plus de 2 % dans les échanges prolongés, les perspectives optimistes d'Applied ayant stimulé le sentiment.

Applied Materials prévoit des ventes d'environ 7,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, par rapport aux estimations de 7,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le plus grand fabricant américain d'équipements de semi-conducteurs prévoit un bénéfice ajusté d'environ 2,64 dollars par action au deuxième trimestre, plus ou moins 20 cents, par rapport aux estimations de 2,28 dollars.

Les résultats ont été "alimentés par l'accélération des investissements de l'industrie dans l'informatique de l'IA", a déclaré le directeur général Gary Dickerson dans un communiqué.

"Le besoin de puces plus performantes et plus économes en énergie entraîne des taux de croissance élevés pour la logique de pointe, la mémoire à large bande passante et l'emballage avancé."

La mémoire à large bande passante (HBM) désigne un type de puce mémoire avancée utilisée avec des processeurs d'IA coûteux tels que ceux vendus par Nvidia NVDA.O .

Le développement rapide de l'infrastructure de l'IA a absorbé une grande partie de l'offre mondiale de puces mémoire, ce qui a fait grimper les prix, les fabricants donnant la priorité aux composants pour la mémoire HBM, déjà en pénurie.

Applied Materials a déclaré un chiffre d'affaires de 7,01 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 6,87 milliards de dollars.

Dans son segment des puces, les recettes provenant des outils pour les puces de mémoire vive dynamique (DRAM) ont augmenté de 34 %, contre 27 % au premier trimestre de l'année dernière.

La société a déclaré un bénéfice du premier trimestre de 2,38 dollars par action, hors éléments. Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 2,20 dollars par action.