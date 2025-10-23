Applied Materials licencie 4 % de ses effectifs pour simplifier ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O va supprimer environ 4% de ses effectifs, soit environ 1.400 emplois, pour rationaliser ses opérations, a déclaré jeudi le fabricant d'équipements pour puces électroniques, alors que le renforcement des contrôles américains à l'exportation sur les semi-conducteurs pèse sur ses activités.

La société, l'un des plus grands fabricants américains d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, prendra une charge de 160 à 180 millions de dollars pour les licenciements, principalement au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025, a indiqué la société dans un document réglementaire.

Fin septembre, Washington a pris des mesures sévères à l'encontre des entreprises chinoises et d'autres pays qui utilisent des filiales ou d'autres sociétés affiliées à l'étranger pour contourner les restrictions à l'exportation d'équipements de fabrication de puces et d'autres biens et technologies.

Il est donc devenu plus difficile pour Applied Materials et ses rivaux d'exporter certains produits et de fournir des pièces et des services spécifiques à certains clients basés en Chine sans licence. Au début du mois, l'entreprise prévoyait une baisse de 600 millions de dollars de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 en raison de l'élargissement des restrictions.

Elle a déclaré avoir commencé à informer ses employés des licenciements plus tôt dans la journée de jeudi. Elle comptait 35 700 employés à temps plein au 27 octobre 2024, selon son rapport annuel.

"Notre objectif est de continuer à transformer notre façon de travailler, d'aller plus vite, de simplifier la prise de décision et de nous concentrer sur ce qui compte le plus, tout en préparant Applied Materials à une croissance significative dans les années à venir", a déclaré le directeur général Gary Dickerson dans un mémo adressé aux employés.