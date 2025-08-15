Applied Materials, Intel, Oracle...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Applied Materials
Applied Materials a généré un chiffre d’affaires record de 7,30 milliards de dollars, en hausse de 8% au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. La marge opérationnelle est en hausse de 1,9 point à 30,6% et la marge brute gagne 1,5 point à 48,8%. Le bénéfice net a progressé de 4% à 1,77 milliard de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,22 dollar, soit une augmentation sur un an de 8%.
Intel
D'après des informations de Bloomberg, le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital de l'entreprise en difficulté Intel. Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a précisé Bloomberg. " Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration ", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.
Lyft
Lyft a annoncé hier que ses co-fondateurs, Logan Green, président du conseil d'administration, et John Zimmer, vice-président du conseil d'administration, ont l'intention de quitter le conseil d'administration de Lyft. Ces départs marquent ainsi la fin réussie d'un plan de transition de deux ans. Green et Zimmer convertiront toutes les actions ordinaires de classe B de Lyft en actions ordinaires de classe A de Lyft ce 15 août.
Oracle/Aphabet
Oracle et Google Cloud ont étendu leur partenariat pour offrir aux clients l'accès aux modèles d'IA les plus avancés de Google, en commençant par Gemini 2.5, via le service d'IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients d'Oracle peuvent désormais utiliser les derniers modèles Gemini pour créer des agents d'IA pour un large éventail de cas d'utilisation : compréhension multimodale, codage avancé, tâches de développement logiciel, productivité et automatisation du flux de travail, recherche et récupération des connaissances.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer