Applied Materials, Intel, Oracle...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 15/08/2025 à 14:48

(AOF) - Applied Materials

Applied Materials a généré un chiffre d’affaires record de 7,30 milliards de dollars, en hausse de 8% au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. La marge opérationnelle est en hausse de 1,9 point à 30,6% et la marge brute gagne 1,5 point à 48,8%. Le bénéfice net a progressé de 4% à 1,77 milliard de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,22 dollar, soit une augmentation sur un an de 8%.

Intel

D'après des informations de Bloomberg, le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital de l'entreprise en difficulté Intel. Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a précisé Bloomberg. " Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration ", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.

Lyft

Lyft a annoncé hier que ses co-fondateurs, Logan Green, président du conseil d'administration, et John Zimmer, vice-président du conseil d'administration, ont l'intention de quitter le conseil d'administration de Lyft. Ces départs marquent ainsi la fin réussie d'un plan de transition de deux ans. Green et Zimmer convertiront toutes les actions ordinaires de classe B de Lyft en actions ordinaires de classe A de Lyft ce 15 août.

Oracle/Aphabet

Oracle et Google Cloud ont étendu leur partenariat pour offrir aux clients l'accès aux modèles d'IA les plus avancés de Google, en commençant par Gemini 2.5, via le service d'IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients d'Oracle peuvent désormais utiliser les derniers modèles Gemini pour créer des agents d'IA pour un large éventail de cas d'utilisation : compréhension multimodale, codage avancé, tâches de développement logiciel, productivité et automatisation du flux de travail, recherche et récupération des connaissances.

Valeurs associées

ALPHABET-A
202,9400 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED MATERIALS
188,2400 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
23,8600 USD NASDAQ 0,00%
LYFT RG-A
14,6200 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
244,780 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 14:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

