Applied Materials: hausse de 12% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Applied Materials publie, au titre de son premier trimestre 2024-25, un BPA non-GAAP en hausse de 12% à 2,38 dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 1,1 point à 30,6% pour des revenus accrus de 7% à 7,17 milliards de dollars.



Le groupe californien a ainsi réalisé un BPA non-GAAP et des revenus au-dessus de ses cibles médianes présentées il y a trois mois (2,29 dollars et 7,15 milliards respectivement), dans un contexte sectoriel dominé par le développement de l'IA.



Pour son deuxième trimestre 2024-25, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs anticipe un BPA non-GAAP de 2,30 dollars, à plus ou moins 18 cents près, ainsi que des revenus de l'ordre de 7,10 milliards, à plus ou moins 400 millions près.





