Applied Materials et SK Hynix s'associent pour développer la prochaine génération de mémoires IA

Applied Materials AMAT.O a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec SK Hynix 000660.KS afin d'accélérer le développement de mémoires DRAM avancées et de mémoires à large bande passante essentielles pour l'intelligence artificielle et l'informatique à haute performance.