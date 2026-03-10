Applied Materials et Micron augmentent après l'annonce d'un partenariat pour le développement de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O et de Micron Technology MU.O gagnent après que les sociétés aient annoncé un partenariat pour développer de nouvelles puces de mémoire vive dynamique (DRAM) pour les applications d'intelligence artificielle

** AMAT est en hausse de 1,6 % et MU est en hausse de 3,2 %, tous deux en voie d'enregistrer leur deuxième séance de hausse consécutive ** Les équipes d'Applied Materials et de Micron collaborent au développement de matériaux, de technologies de traitement et d'architectures de nouvelle génération pour la DRAM avancée, la HBM (mémoire à large bande passante), et la NAND pour les applications d'intelligence artificielle", selon un communiqué publié mardi ** AMAT est en hausse de 34 % depuis le début de l'année, tandis que MU est en hausse de 42 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,4 % de l'indice composite NASDAQ .IXIC