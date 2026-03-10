 Aller au contenu principal
Applied Materials et Micron augmentent après l'annonce d'un partenariat pour le développement de puces d'IA
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 21:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O et de Micron Technology MU.O gagnent après que les sociétés aient annoncé un partenariat pour développer de nouvelles puces de mémoire vive dynamique (DRAM) pour les applications d'intelligence artificielle

** AMAT est en hausse de 1,6 % et MU est en hausse de 3,2 %, tous deux en voie d'enregistrer leur deuxième séance de hausse consécutive ** Les équipes d'Applied Materials et de Micron collaborent au développement de matériaux, de technologies de traitement et d'architectures de nouvelle génération pour la DRAM avancée, la HBM (mémoire à large bande passante), et la NAND pour les applications d'intelligence artificielle", selon un communiqué publié mardi ** AMAT est en hausse de 34 % depuis le début de l'année, tandis que MU est en hausse de 42 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,4 % de l'indice composite NASDAQ .IXIC

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
345,8800 USD NASDAQ +2,05%
MICRON TECHNOLOGY
403,1100 USD NASDAQ +3,54%
NASDAQ Composite
22 697,10 Pts Index Ex 0,00%
