Applied Materials : des restrictions à l’exportation pèseront sur ses revenus

(AOF) - L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Applied Materials, est attendu en baisse après avoir prévenu que son activité sera pénalisée par de récentes restrictions à l’exportation. Le groupe technologique précise qu’elles réduiront son chiffre d'affaires d'environ 110 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2025. Sur l’exercice suivant, ses revenus seront impactés négativement à hauteur d'environ 600 millions de dollars.

Ces nouvelles restrictions " restreindront davantage sa capacité à exporter certains produits et à fournir certaines pièces et certains services à des clients spécifiques basés en Chine sans licence ", explique Applied Materials.

AOF - EN SAVOIR PLUS