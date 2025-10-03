 Aller au contenu principal
Applied Materials : des restrictions à l’exportation pèseront sur ses revenus
information fournie par AOF 03/10/2025 à 14:27

(AOF) - L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Applied Materials, est attendu en baisse après avoir prévenu que son activité sera pénalisée par de récentes restrictions à l’exportation. Le groupe technologique précise qu’elles réduiront son chiffre d'affaires d'environ 110 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2025. Sur l’exercice suivant, ses revenus seront impactés négativement à hauteur d'environ 600 millions de dollars.

Ces nouvelles restrictions " restreindront davantage sa capacité à exporter certains produits et à fournir certaines pièces et certains services à des clients spécifiques basés en Chine sans licence ", explique Applied Materials.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
223,5900 USD NASDAQ 0,00%
