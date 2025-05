Applied Materials: BPA en croissance de 14% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Applied Materials publie un BPA non-GAAP en hausse de 14% à 2,39 dollars au titre de son deuxième trimestre 2024-25, dépassant ainsi sa cible médiane de 2,30 dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 1,7 point à 30,7%.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu ses revenus augmenter de 7% à 7,10 milliards de dollars, en ligne avec sa cible médiane d'il y a trois mois, 'dans un environnement macroéconomique hautement évolutif'.



'Nous n'avons pas constaté de changements significatifs dans la demande des clients et sommes bien équipés grâce à notre solide chaîne d'approvisionnement mondiale et à notre présence manufacturière diversifiée', affirme son CFO Brice Hill.



Pour son troisième trimestre comptable, le groupe californien anticipe un BPA non-GAAP de 2,35 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus de l'ordre de 7,20 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions près.





