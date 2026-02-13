Applied Materials bondit grâce à la demande d'IA qui stimule les commandes d'outils de fabrication de puces

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre

Les analystes s'attendent à ce qu'Applied Materials bénéficie des dépenses d'infrastructure en matière d'IA

Les actions de ses pairs Lam Research et KLA gagnent entre 1 % et 3 %

Les actions d'Applied Materials ont bondi de 11 % vendredi après que la société d'équipement de fabrication de puces a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, stimulés par l'augmentation des dépenses liées à l'IA et par un marché des mémoires qui se resserre.

Si les gains se maintiennent, l'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, est en passe d'ajouter plus de 33 milliards de dollars à sa valorisation boursière de 260,65 milliards de dollars.

Le plus grand fabricant américain d'équipements de semi-conducteurs est bien placé pour tirer parti de la forte demande de puces d'intelligence artificielle, qui consomme les réserves mondiales de mémoire et pousse les fabricants de puces à augmenter leur capacité, une tendance qui, selon les analystes, pourrait soutenir une croissance pluriannuelle.

Gary Dickerson, directeur général d'Applied Materials, a déclaré que ces perspectives étaient "alimentées par l'accélération des investissements de l'industrie dans l'informatique de l'IA", ajoutant que les charges de travail de l'IA entraînaient une demande de puces plus performantes et plus économes en énergie.

La société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 7,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 7,01 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 2,64 dollars par action, plus ou moins 20 cents, contre des estimations de 2,28 dollars.

Cette hausse survient alors que l'expansion des centres de données IA des hyperscalers et la demande croissante de mémoire à large bande passante resserrent les chaînes d'approvisionnement en puces et entraînent de nouvelles dépenses pour les équipements de fabrication et d'emballage des plaquettes de silicium.

En décembre, le groupe industriel SEMI a prévu que les ventes d'équipements utilisés pour fabriquer des plaquettes de puces informatiques augmenteraient d'environ 9 % pour atteindre 126 milliards de dollars en 2026 et de 7,3 % supplémentaires pour atteindre 135 milliards de dollars en 2027.

"Nous nous attendons à un cycle de croissance massive des équipements de fabrication de plaquettes au cours des trois prochaines années", a déclaré William Kerwin, analyste principal des actions chez Morningstar.

"La demande d'infrastructures d'intelligence artificielle est immense et l'offre est rare."

Les prévisions d'Applied Materials ont stimulé d'autres actions liées à l'équipement des puces. Les perspectives ont poussé les actions de son homologue américain Lam Research LRCX.O à augmenter de 2,7 %, tandis que KLA KLAC.O a gagné plus de 1 %.

Au moins 22 maisons de courtage ont relevé leur objectif de prix sur Applied Materials à la suite des résultats.