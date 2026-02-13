 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Applied Materials bondit grâce à la demande d'IA qui stimule les commandes d'outils de fabrication de puces
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre

*

Les analystes s'attendent à ce qu'Applied Materials bénéficie des dépenses d'infrastructure en matière d'IA

*

Les actions de ses pairs Lam Research et KLA gagnent entre 1 % et 3 %

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1, ajout des gains de valeur de marché au paragraphe 2)

Les actions d'Applied Materials ont bondi de 11 % vendredi après que la société d'équipement de fabrication de puces a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, stimulés par l'augmentation des dépenses liées à l'IA et par un marché des mémoires qui se resserre.

Si les gains se maintiennent, l'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, est en passe d'ajouter plus de 33 milliards de dollars à sa valorisation boursière de 260,65 milliards de dollars.

Le plus grand fabricant américain d'équipements de semi-conducteurs est bien placé pour tirer parti de la forte demande de puces d'intelligence artificielle, qui consomme les réserves mondiales de mémoire et pousse les fabricants de puces à augmenter leur capacité, une tendance qui, selon les analystes, pourrait soutenir une croissance pluriannuelle.

Gary Dickerson, directeur général d'Applied Materials, a déclaré que ces perspectives étaient "alimentées par l'accélération des investissements de l'industrie dans l'informatique de l'IA", ajoutant que les charges de travail de l'IA entraînaient une demande de puces plus performantes et plus économes en énergie.

La société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 7,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 7,01 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 2,64 dollars par action, plus ou moins 20 cents, contre des estimations de 2,28 dollars.

Cette hausse survient alors que l'expansion des centres de données IA des hyperscalers et la demande croissante de mémoire à large bande passante resserrent les chaînes d'approvisionnement en puces et entraînent de nouvelles dépenses pour les équipements de fabrication et d'emballage des plaquettes de silicium.

En décembre, le groupe industriel SEMI a prévu que les ventes d'équipements utilisés pour fabriquer des plaquettes de puces informatiques augmenteraient d'environ 9 % pour atteindre 126 milliards de dollars en 2026 et de 7,3 % supplémentaires pour atteindre 135 milliards de dollars en 2027.

"Nous nous attendons à un cycle de croissance massive des équipements de fabrication de plaquettes au cours des trois prochaines années", a déclaré William Kerwin, analyste principal des actions chez Morningstar.

"La demande d'infrastructures d'intelligence artificielle est immense et l'offre est rare."

Les prévisions d'Applied Materials ont stimulé d'autres actions liées à l'équipement des puces. Les perspectives ont poussé les actions de son homologue américain Lam Research LRCX.O à augmenter de 2,7 %, tandis que KLA KLAC.O a gagné plus de 1 %.

Au moins 22 maisons de courtage ont relevé leur objectif de prix sur Applied Materials à la suite des résultats.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
363,2405 USD NASDAQ +10,61%
ASML HLDG
1 204,6000 EUR Euronext Amsterdam +2,10%
KLA
1 469,5300 USD NASDAQ +1,29%
LAM RESEARCH
238,8750 USD NASDAQ +3,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 16:35:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank