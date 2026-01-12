Applied Materials atteint un niveau record après la revalorisation de Susquehanna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O augmentent de 2% à 307,36 dollars, atteignant un niveau record, lundi, après que les analystes de Susquehanna aient relevé la note de la société de systèmes de semi-conducteurs de "neutre" à "positif"

** AMAT est également en passe de connaître deux séances consécutives de hausse

** "Des vérifications récentes suggèrent que l'industrie des SCE se prépare à des dépenses de 120 milliards de dollars en équipement de fabrication de plaquettes (WFE). En outre, alors que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement rendent le chemin vers 150 milliards de dollars volatile, le tableau d'ensemble est souvent négligé: avec les revenus mondiaux des semi-conducteurs tendant vers >1 trillion de dollars, les chaînes d'approvisionnement WFE doivent se préparer à des dépenses bien supérieures à 150 milliards de dollars ", ont déclaré les analystes de Susquehanna dirigés par Mehdi Hosseini dans une note

** AMAT est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de fabrication pour les fabricants de puces

** Susquehanna a plus que doublé son objectif de cours sur AMAT, le faisant passer de 180 $ à 400 $

** Parmi les 34 analystes couvrant AMAT, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de 265 $

** AMAT est en hausse de 19,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,3 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC