Applied Materials affiche un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions grâce à la vigueur des dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions d'Applied reposent sur une forte demande en matière d'IA et de centres de données

* La société prévoit une croissance de plus de 30 % pour son activité d'équipements pour semi-conducteurs et une hausse de plus de 50 % de son chiffre d'affaires lié au conditionnement pour 2026

(Ajout des commentaires de la direction au paragraphe 4 et de l'analyste au paragraphe 7) par Juby Babu

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, pariant que les dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'IA maintiendront une forte demande pour ses outils de fabrication de puces.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, qui a également dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, ont progressé de 3 % en séance prolongée.

Le boom actuel de l'IA profite aux fournisseurs d'équipements tels qu'Applied Materials, car la fabrication de puces d'IA plus puissantes nécessite non seulement davantage de plaquettes de silicium, mais aussi des processus de fabrication complexes.

« Avec une demande en hausse et une visibilité à long terme accrue de la part des clients, nous voyons là une base exceptionnellement solide pour une croissance soutenue du chiffre d'affaires et des bénéfices sur plusieurs années », a déclaré le directeur général Gary Dickerson lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La société prévoit une croissance de plus de 30 % de son activité d'équipements pour semi-conducteurs et une augmentation de plus de 50 % de son chiffre d'affaires lié à l'encapsulation pour 2026.

La forte hausse des investissements dans l'informatique IA de la part des grandes entreprises technologiques pousse les fabricants de puces tels que TSMC 2330.TW et Samsung

005930.KS à étendre leurs capacités de production, ce qui stimule les commandes d'équipements sophistiqués d'Applied utilisés pour produire et conditionner des puces de pointe.

Ces résultats et prévisions solides reflètent un « renforcement de la tendance haussière actuelle des investissements dans les équipements de fabrication de plaquettes pour l'IA », a déclaré William Kerwin, analyste actions senior spécialisé dans la technologie chez Morningstar.

Applied prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, à 500 millions de dollars près, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses prévisions de bénéfice ajusté de 3,36 dollars par action, à 20 cents près, ont également dépassé l'estimation moyenne des analystes de 2,88 dollars par action.

La société a renforcé son plan de production, ses stocks et ses capacités logistiques, a déclaré le directeur financier Brice Hill, afin de garantir la préparation opérationnelle et celle de la chaîne d'approvisionnement.

Pour le deuxième trimestre clos le 26 avril, Applied a déclaré un chiffre d'affaires de 7,91 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,65 milliards de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté d'Applied, à 2,86 dollars par action, a également dépassé les estimations, qui s'élevaient à 2,66 dollars.